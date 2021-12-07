2.5 lira kuyruğu… Kilometrelerce uzuyor

Uludağ'dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor.

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Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ’dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor.

KALİTELİ VE UCUZ

Kaliteli su ucuz fiyata sunulunca büyük rağbet görüyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Vatandaşlar çeşmelerden bir aylık su ihtiyaçlarını doldurarak evlerinin yolunu tutuyor.



“SAATLERCE BEKLİYORUZ”

Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, “Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan 1 aylık evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor” dedi.

“ÇOK KUYRUK VARDI KAYNAK YAPTIM”

Sıra beklemediğini belirten bir vatandaş ise, “Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum” şeklinde konuştu. (İHA)



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