2 gün önce ödül, 2 gün sonra kızak!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, görevden alındı. İki gün önce Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ödüllendirilen Akay’ın görevden alınmasına; Fatma Şahin’in bir okul ziyaretinde maskesiz olarak çocukların yanında oturup poz vermesine sosyal medyada gösterilen tepkilerin neden olduğu iddia edildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, şok bir kararla Basın-Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay'ı görevden aldı. Görevini yıllardır başarıyla sürdüren Akay'ın görevden alınması, basın kamuoyunda şok etkisi yarattı. Fatma Şahin tarafından Basın-Yayın Şube Müdürlüğüne getirilen Akay 7 yıldır görevini sürdürüyordu. Hüseyin Akay, 2 gün önce Vali Davut Gül ile Fatma Şahin'in elinden ödül almasının ardından aniden görevden alındı.

BAŞARILARA RAĞMEN NEDEN KIZAĞA ÇEKİLDİ?

Vali Gül ile Başkan Şahin, iki gün önce “Yüzüncü yılda yüz hayırsever” kampanyasında gösterdiği çalışmalardan dolayı Akay'a taltif takdim etmişti. 2 gün önce ödül alan Akay'ın, 2 gün sonra görevden alınmasına kimse anlam veremedi.

Bugüne kadar Gaziantep'e ilişkin birçok tanıtım kampanyasını da yürüten Hüseyin Akay, Fatma Şahin'in 2019 yılındaki yerel seçim kampanyasını da organize etmişti. 7 yıl boyunca daima başarılı çalışmalara imza atan Müdür Akay'ın, neden görevden alındığına ilişkin Başkan Şahin henüz bir açıklama yapmadı.