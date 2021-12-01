20 bin Atatürk fotoğrafını İzmirlilere emanet etti

SÖZCÜ Kitabevi Yazarı Hanri Benazus, 20 bin fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu İzmirliler’e emanet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Emaneti başımızın üstünde taşıyacağız” dedi.

Gökmen ULU

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Yazar ve iş insanı Hanri Benazus, binlerce fotoğraftan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Bu değerli koleksiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Hayatımda aldığım en güzel ödül. Bize bıraktığınız emaneti başımızın üzerinde taşıyacağız” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar ve Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus, 20 bin adet fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Bu bağlamda, fotoğrafların belediyeye devri için protokol imzalandı.

“EMANETİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TAŞIYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hanri Benazus'a, “Bize çok büyük bir gurur yaşattınız. İyi ki varsınız, iyi ki bütün ömrünüzü böyle bir çalışmaya adamışsınız. Biz de Atamızın fotoğraflarını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bize bıraktığınız emaneti başımızın üstünde taşıyacağız. Hayatımda aldığım en güzel ödül. Tarif edilmez duygular içerisindeyim” dedi.

BENASUZ: BU KENTE BORCUM VAR

Hanri Benazus da İzmir'de doğup büyüdüğünü, ömrünü bu kentte geçirdiğini belirterek, “Size bir teşekkür borcum var. Bu büyük yükü üzerimden alıyorsunuz. Ben 600 yıllık İzmirliyim. Burada büyüdüm, bu kente borcum var. Bu borcu ödeyebiliyorsam, şükürler olsun. Bu benim değil, İzmir'in değeri. Şimdi rahat rahat uyuyacağım” diye konuştu.

SERGİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILACAK

Protokol kapsamında koleksiyonun en iyi şekilde değerlendirilmesi, korunması, sergilenmesi ve kurulacak müzede İzmirliler ile buluşturulması sağlanacak. Kurulacak müzenin yönetiminde, koleksiyona ait fotoğrafların tasnif, sıralama, bilgilendirme konularında bilgi sahibi araştırmacı, yazar ve ressam Derya Yelkenkaya görev alacak. Koleksiyonda yer alan fotoğraflar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek sergi ve etkinliklerde kullanılabilecek.