Coronadan vefat sayısını açıklayan Bakan Koca: Çağrıma kulak verin lütfen

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Ekim 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Ekim verilerine göre, 361 bin 350 test yapıldı.

Son 24 saatte, 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 803 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Coronada son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz.

*Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.

*Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var.

*Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19 Ekim verilerine göre, dün 360 bin 849 test yapılmıştı. Dün, 30 bin 862 vaka tespit edilirken, 223 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 bin 352 kişi sağlığına kavuşmuştu.