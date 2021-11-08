20 milyar dolarlık projenin yemekhanesi sular altında

Türkiye’nin ilk nükleer macerası olarak bilinen Mersin’in Gülnar ilçesindeki yapımı süren 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yemekhanesinin geçen hafta yağan yağmurda adeta göle döndüğü ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Gülnar ilçesini Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanlara ait yemekhanede çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. 20 Milyar dolarlık projede çalışan personellerin yemekhanesinin geçtiğimiz hafta yağan yağmurlarda adeta göle döndüğü ortaya çıktı.

SULAR ŞARIL ŞARIL AKIYOR

Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günlerinde etkili olan yağmur sonrası bir çalışan tarafından çekilen 12 saniyelik görüntüde, 12 bin çalışanın yararlandığı yemekhanenin yağan yağmurla birlikte sular altında kalması görülüyor. Çalışanlar yemekhanenin tavanından akan yağmur suyu altında öğlen yemeklerini yemeye çalışıyor.

KİMİSİ DE YAĞMURLUKLA GİRDİ

Görüntülerde akan yağmurun yemekhanenin çeşitli kesimlerinde oluşturduğu su birikintileri ve bazı personelin de ıslanmamak için yağmurlukla yemekhanede bulunması dikkat çekiyor.

20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Akkuyu NGS inşaat projesi, dünyada ‘Yap, İşlet, Sahip Ol' modeliyle inşa edilen ilk Nükleer Güç Santrali projesi. Uzun süreli kontrat kapsamında şirket, santralin tasarımı, yapımı, bakımı, işletmeye alımı ve işletmeden çıkarılması gibi yükümlülükleri üstleniyor.

Rosatom Devlet Kuruluşu'nun projedeki payı yüzde 99.2. Projenin toplam maliyeti ise 20 milyar ABD doları seviyesindedir. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman ve ileri teknoloji ürünlerinin büyük bölümü Rus işletmeler tarafından tedarik edilmekte ancak proje, Türk şirketlerin ve farklı ülkelerden şirketlerin inşaat ve montaj işlerine azami ölçüde katılımını da öngörülüyor.

“HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAK”

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden yapılan yazılı açıklamada yemekhanenin su bastığı belirtilerek bundan sonra her türlü önlemin alınacağı bildirildi.

Akkuyu NGS tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi. Talebi değerlendiren teknik personel, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek çatıdaki tüm sızıntıları giderdi. Şu an bina, normal işlevini yerine getiriyor. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, Akkuyu NGS inşat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşularını sağlamak için tüm önlemleri almaktadır.”

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