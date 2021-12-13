200 Pakistanlı ülkelerine gönderildi
Erzurum ve çevre illerde değişik zamanlarda yakalanan 200 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek uçakla Pakistan'a gönderildi.
Farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 200 Pakistanlı düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
Bugün öğlen saatlerinde jandarma eşliğinde Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nden otobüslerle Erzurum Havalimanı’na getirilen düzensiz göçmenler, yoğun güvenlik önlemleri altında işlemleri tamamlandıktan sonra bindirildikleri uçakla Pakistan’ın Lahor kentine gönderildi.