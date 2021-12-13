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200 Pakistanlı ülkelerine gönderildi

Erzurum ve çevre illerde değişik zamanlarda yakalanan 200 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek uçakla Pakistan'a gönderildi.

Orhan BOZKURT
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200 Pakistanlı ülkelerine gönderildi

Farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 200 Pakistanlı düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

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Bugün öğlen saatlerinde jandarma eşliğinde Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nden otobüslerle Erzurum Havalimanı’na getirilen düzensiz göçmenler, yoğun güvenlik önlemleri altında işlemleri tamamlandıktan sonra bindirildikleri uçakla Pakistan’ın Lahor kentine gönderildi.

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