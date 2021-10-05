21 ilde şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 21 farklı ilde örgüt mensubu oldukları tespit edilen, aralarında öğretmen ve sivillerin de bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen, aralarında aktif görevde olan Jandarma, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup subay ve astsubaylarında bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

MİT TAKİBİYLE TESPİT EDİLDİ

MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen kişilerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli olan ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ankesörlü kart ile arandıkları ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı ve ümit yapılanması gibi deliller elde edildiği öğrenildi.

ARALARINDA GÖREV BAŞINDA OLANLAR DA VAR

Haklarında yakalama kararı verilenlerin görevleri şöyle;

* Jandarma Genel Komutanlığı mensubu aktif görevde olan bir astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu biri aktif görevde 2'si meslekten ihraç olmak üzere 3 astsubay, Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup aktif görevde bulunan bir yüzbaşı ve 4 astsubay ile biri emekli, biri meslekten ihraç astsubay ve biri sözleşmesi feshedilmiş üsteğmen.

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup biri görevde, 3'ü ihraç edilmiş toplam 4 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, görevde olan bir yüzbaşı, GATA mensubu görevde olan bir astsubay ile toplam 19 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi.

* Milli Eğitim Bakanlığı görevde olan bir öğretmen, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı bir meslekten ihraç edilmiş memur ve 7 sivil olmak üzere toplamda 46 kişi hakkında yakalama kararı verildi.