21 yıl önce aldığı traktör başına bela oldu: Muhtarın son umudu AYM

Ankara Gölbaşı Yavrucak Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Yaman, 21 önce aldığı traktörü nedeniyle icralık olunca AYM’ye müracaat etti. 2001 krizinde ödeme sıkıntısına düşünce traktörü elinden alınan muhtar, mahkeme yoluyla aldığı traktörü daha sonra yeniden kaptırdı. Leasing kullandığı şirketi tazminata mahkum ettiren muhtar, son karar aleyhine çıkınca aldığı 327 bin liraya karşılık 651 bin liralık icra ile karşılaştı. Muhtar, AYM’ye verdiği dilekçede adil yargılama hakkının ihlal edildiğini bildirdi.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

21 yıl önce aldığı kepçe traktör nedeniyle icralık olan Ankara Gölbaşı Yavrucak Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yaman, adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Hakkındaki 4 bilirkişi raporundan 3 lehine iken aleyhe olan raporun baz alınması nedeniyle mağdur edildiğini söyleyen Muhtar Yaman, “Mahalleli bir şey der mi diye utanıyorum, kimseye bir şey anlatamıyorum. Haciz için yazı geldi, buyurun neyim varsa alın” diyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

LEASİNG İLE KEPÇE TRAKTÖR ALDI: Muhtar Yaman, 2000 yılında 30 bin liraya kepçe traktör aldı. Sincan'daki Hidromek şirketinden aldığı traktörün 10 bin lirasını öderken 20 bin lira için o tarihte Pamuk Leasing'ten kredi kullandı. 2001 ekonomik krizinde ödemelerde sorun yaşayınca şirketle temasa geçince “Ekonomik kriz nedeniyle müşterilerimizi idare ediyoruz” cevabı verildi. Ancak Yaman'a tebligat bile gelmeden icra yoluyla traktörü elinden alındı.

İCRA YOLUYLA ALDILAR, 4 YIL EL KONDU: Borçlarını tamamen kapatan Yaman, 4 yıl boyunca traktörünü geri alamadı. 4 yıllık kaybı nedeniyle tazminat davası açtı ve 327 bin lira tazminat kazandı. Ancak daha sonra Pamuk Leasing, Karadeniz Holding'e devredildi. Muhtara göre bu devirden sonra işler değişti. İki defa mahkeme değişti ve Yargıtay'dan aleyhine karar çıktı. Dosyası ile ilgili 4 ayrı bilirkişi raporu olduğunu hatırlatan Yaman, “İşin ilginç tarafı 3 rapor lehime olmasına rağmen sadece bir rapor aleyhime geldi. Mahkeme de onu dikkate aldı” dedi.

651 BİN LİRALIK İCRA: Holding, muhtarın aldığı 327 bin lira tazminat ve 324 bin lira faizle birlikte 651 bin liralık icra gönderdi. İki dönemdir muhtarlık yapan ve mahalle halkı tarafından ‘dürüst muhtar' olarak tanınan Yaman, icra talebini AYM'ye taşıdı. AYM'ye verilen dilekçe şu görüşlere yer verildi:

ADİL YARGILAMA İHLAL EDİLDİ: “Karar itirazdan sonra verilen rapora göre değil, itiraz edilen karara göre verilmiştir. Matematiksel ve mantıksal olarak böyle bir şey mümkün olmayıp, müvekkilimin adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir. Aleyhimize olan tek raporda dayanılan kıstasların geçerli ve hukuki olmadığı açıklanmasına rağmen bu rapor üzerinden hüküm tesis edilmiştir. Çalışmayan, parkta 4 yıl yıl süreyle bağlı olan iş makinesi sanki çalışıyormuş gibi, hesaplamada iş makinesi sayacının baz alınmasının izahı mümkün değildir. “