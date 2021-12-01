22 günde 5 kedinin ayakları kesilmişti! Evden çıkanlar dehşete düşürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde son 22 gün içerisinde bacakları kesik olarak bulunan 5 kedi için polisin başlattığı araştırma neticesinde bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişini evinde yapılan aramada büyü malzemeleri olarak kullanılan yılan derisi, eşek kılı, dev tüyü, domuz yağı ve büyü kitabı çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde bulunan Hakan Uykan Parkı civarında, 29 Ekim ve 18 Kasım tarihlerinde 5 kedi bacakları kesilmiş olarak ölü bulundu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın araştırılması için özel ekip kurdu.

Kısa sürede çeşitli bilgilere ulaşan polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

EVİNDEN BÜYÜ MALZEMELERİ ÇIKTI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişinin evinden büyü yapmakta kullanılan malzemeler çıktığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İlçemizde farklı zamanlarda meydana gelen bacakları kesilmiş ve öldürülmüş halde bulunan 4 kedinin failini yakalamak için Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucu, kedileri büyü yapmak için ayaklarını kesip öldürdüğü iddiası ile 1 şüpheli yakalanmış, şahsın yapılan ev aramasında büyü için kullanılan yılan derisi, eşek kılı, dev tüyü, domuz yağı ve büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirilmiş, 1 şüpheli hakkında soruşturma savcılıkça devam etmektedir.”