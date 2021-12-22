27 mülki idare amiri sınıf atladı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 27 vali yardımcısı, kaymakam, müfettiş, daire başkanı birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
İçişleri Bakanlığınca 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirine yükselmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Birinci sınıf mülki idare amiri olan kamu görevlileri şöyle:
- Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin
- Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer
- Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit
- Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç
- Emet Kaymakamı Hasan Çiçek
- Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı
- Mülkiye Müfettişi İsmail Sündük
- Mülkiye Müfettişi Savaş Konak
- Kula Kaymakamı Kemal Duru
- Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi
- Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın
- Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Özkan
- Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü
- Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz
- Mülkiye Müfettişi Ramazan Kendüzler
- Mülkiye Müfettişi Mehmet Nuri Çetin
- 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek
- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulselam Öztürk
- Mülkiye Müfettişi Zafer Öz
- Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy
- Ortaca Kaymakamı Meral Uçar Arpa
- Mülkiye Müfettişi Ergün Baysal
- Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz
- Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci
- Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren
- Mülkiye Müfettişi Bünyamin Kuş
- Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel