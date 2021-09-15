28 milyon liralık yolsuzluk dosyasında ‘Sülün Osman’ alıganlığı!

2016 yılında AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan ve 28 milyon lira zarara neden olan Başakşehir’deki imara kapalı askeri araziyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme... "Bu yemin ediyorum Sülün Osman’ın aklına gelmez" diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, satışa aracılık eden arazi sahiplerinin vekili eski AKP'li yöneticinin şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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2019’da göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada hazırlanan 40'a yakın yolsuzluk dosyasına geçen ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konuldu.

Bu dosyalar arasında 2016'da Başakşehir Mahmutbey'de bulunan şahıs mülkiyetindeki 22 bin metrekarelik askeri alanın, İBB tarafından belediye çalışmalarında kullanılmak üzere 41 milyon 234 bin TL'ye satın alınması işlemi de vardı. El konulan raporda, satın alma işlemi sırasında İBB ile pazarlığı, arazi sahiplerinin vekili olan eski AKP'li İBB meclis üyesi ve eski Maltepe ilçe başkanı K.B'nin yaptığı belirlenmişti. Hazırlatılan arazi değerleme raporunda 41.2 milyona alınan arsanın güncel pazar değerinin 13.3 milyon lira olduğunu ortaya çıkmış, kamunun yaklaşık 27.8 milyon lira yani 11.5 milyon dolar zarara uğratıldığı görülmüştü.

“SÜLÜN OSMAN'A RAHMET OKUTUR”

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 27 Mayıs 2021 tarihli meclis oturumunda yaptığı konuşmada el konulan bu yolsuzluk dosyasını anlattı. Özkan konuşmasında “Birtakım akçeli işler dönmüş. Belediyeyi 12 milyon dolar dolandırmışsınız. Bu yemin ediyorum Sülün Osman'ın aklına gelmez. Sülün Osman'a bu dolandırıcılık rahmet okutur” ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ AKP'Lİ YÖNETİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Eski AKP'li İBB meclis üyesi ve eski Maltepe ilçe başkanı K.B, doğrudan şahsının hedef alındığını gerekçesiyle Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, kamu görevlisine hakaret ve iftira suçu nedeniyle Özkan hakkında kamu davası açılması talep edildi. Şikayet başvurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ifadeye çağrıldı. Savcılığa giden Özkan'ın önümüzdeki günlerde ifadesini yazılı olarak sunacağı öğrenildi. İBB yönetiminin yolsuzluk dosyalarıyla ilgili bugüne dek yaptığı suç duyurularıyla ilgili ise bir gelişme yaşanmadı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ: SİYASİ ŞOV VE ALGI

Şikayetçi K.B., geçmiş dönemde AKP ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış olmasının avukatlık görevine engel olmadığını belirterek bahse konu olayın, hakkında dava açılmış bir gayrimenkulün resmi iki kurum arasındaki protokoller çerçevesinde kamulaştırmasız el atma tazminatının ödenmesinden ibaret olduğunu kaydetti. 2014'te partiden istifa ettiğini, olayın gerçekleştiği 2016 yılında siyasi bir görevinin olmadığını söyledi. Suç duyurusunda “Şüpheli şahıs tamamen yalan ifadelerde şahsım üzerinden AK Parti'yi hedef alarak siyasi şov ve algı oluşturmak maksadıyla görevini yapan bir avukata ve kamu görevlilerine karşı alenen hakaret ve iftira suçlarını işlemiştir” denildi.

İMAMOĞLU DA DAHİL EDİLSİN

K.B., Özkan'ın konuşmasını yaparken mecliste İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğunu ve konuyla ilgili bir düzeltme yapmadığını, görevini yapan bir avukatın ve kendi kamu personelinin dolandırıcılıkla suçlanmasına seyirci kaldığını kaydetti. İmamoğlu'nun katıldığı programları izlemediği için kendisine hakaret ve iftirada bulunup bulunmadığını bilmediğini belirten K.B, savcılık makamı tarafından yapılacak gizli tahkikat sonrasında İBB Başkanı tarafından da aynı iddialarla suçlandığı ortaya çıkarsa İmamoğlu ve tespit edilecek diğer şahıslardan da şikayetçi olduğunu kaydetti.

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