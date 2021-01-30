3 ilde 15 yayla imara açıldı: Aralarında dünyaca ünlü yaylalar da var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Trabzon’un Akçabat İlçesinde bulunan Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2, Bolu’nun Göllü Ören, Yaylabeli ile Amasyna’nın Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar yaylarının statüleri değiştirildi.

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı' olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.

Bu kararla yaylaların imara açılabileceği ileri sürüldü.

LİSTEDE DÜNYACA ÜNLÜ YAYLA DA VAR

Trabzon’un Akçabat ilçesinde bulunan, doğa turizmi açısından Uzungöl'den sonra yerli ve yabancı en çok ziyaretçi sayısına sahip olan Hıdırnebi Yaylası’nın da listede olması şaşkınlık yarattı.

Bölgenin turizmi açısından en önemli destinasyonlardan biri olan yayla ve yakın çevresi için Turizm Bakanlığı'ndan alınan ön izin ile imar planı ve master plan çalışmaları ilçe belediyesi tarafından başlanılmıştı.

Proje kapsamında, Hıdırnebi Yaylası'nın mevcut tesislerine ek olarak harita ve planlaması yapılarak yeni turizm alanları belirlenerek bu alanlara konaklama yerleri, SPA tesisleri, sosyal ve kültürel yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları, seyir terasları, asma köprüler, obalar arası yaya ve atlı yürüyüş yolları ve piknik alanları yapılması planlanıyor.