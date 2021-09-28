CHP’li Yılmazkaya: 3 milyon 667 bin abonenin elektriği borcundan dolayı kesildi

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3 milyon 667 bin 142 abonenin borcunu ödeyememesi nedeniyle elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Ahmet KAYA

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Yılmazkaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen cevaba göre, son beş yıl içerisinde en çok açma kapama işlemi yapılan illerin sırasıyla; İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Kocaeli, Konya, İzmir, Eskişehir, Burdur ve Tekirdağ şeklinde sıralandığı bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, seçim bölgesi Gaziantep'teki elektrik kesintileri ve borcunu ödeyemeyenlerle ilgili ise, “Gaziantep halkının elektrik çilesinin ne zaman biteceği ile ilgili soruma cevap verilmedi. Ancak, 2020 yılında Gaziantep'te 67 bin 650 ve Türkiye genelinde 3 milyon 667 bin 142 abonenin borcunu ödeyememesi nedeniyle elektriğinin kesildiğini” açıkladı.

“ELEKTRİK ŞİRKETLERİ GEREKLİ YAPTIRIMLARI UYGULAMALI”

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, elektrik kesintilerinin ticaret, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm yaşamı olumsuz etkilediğine işaret ederken, ödenemeyen faturalardan dolayı çok kısa süre içinde elektrik kesintisi yapıldığı yolunda şikayetlerin de arttığını dile getirdi. Yılmazkaya, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis bölgelerinde bulunan 8,5 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'yi de eleştirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bu şirket ile ilgili gerekli yaptırımları uygulamasını istedi.