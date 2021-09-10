3 öğrencinin testi pozitif çıktı, 31 öğrenci karantinada
Bilecik'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 3 öğrencinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.
Bilecik Beşiktaş Mahallesi’ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan COVID-19 testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.
Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi. DHA