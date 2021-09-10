Haberler - Gündem

3 öğrencinin testi pozitif çıktı, 31 öğrenci karantinada

Bilecik'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 3 öğrencinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
3 öğrencinin testi pozitif çıktı, 31 öğrenci karantinada

Bilecik Beşiktaş Mahallesi’ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan COVID-19 testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi. DHA

Aşı olmayı reddetti, coronadan öldü İlginizi Çekebilir Aşı olmayı reddetti, coronadan öldü