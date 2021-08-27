3 sınır kapısında durum vahim

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolundaki Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk, günlerdir devam ediyor. Gurbetçiler, kendilerine sunulan çeşitli ikram ve imkanlar dolayısıyla Edirne Valiliğine teşekkür etti.

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Yıllık izinlerini Türkiye'de tatil yaparak geçiren Avrupalı Türklerin Edirne'deki Sınır Kapılarındaki dönüşleri, yoğun bir şekilde devam ediyor. Memleket özlemleri sonrası geri giden gurbetçiler, dönüş yolunda Edirne'de bulunan Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

“GURBETÇİLER BULGAR VE YUNAN SINIRINDA SORUN YAŞIYOR”

Fransa'ya dönen gurbetçilerden Yusuf Şahin, Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın kendi ülkelerinde ve sınır kapılarında Türk gurbetçiler için sorun çıkarttıklarını, kendilerinin ise çaresiz bir şekilde bu duruma katlandıklarını söyledi. Şahin, saatler süren bekleyişlere bir çözüm bulunmasının gerektiğini söyledi.

Şahin, “Bizim buradaki yoğunluk yaşama sıkıntımız Yunanistan ve Bulgaristan'dan dolayı kaynaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına karşı çifte standartlarından dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerin, Türk insanına uygulamış olduğu çifte standarttan dolayı biz veryansın ediyoruz. Onlar bize bu sıkıntıları çıkarıyor. Kapıkule'yi geçtikten sonra vatandaşlar tek tek aranıyormuş ve vatandaşın yıllık olarak memleketten götürmüş olduğu peynir, zeytin ve sür ürünlerine bile el konulduğuna dair haberler duyuyoruz” dedi.

“VALİZLERİMİZİ AÇIP DAĞITIYORLAR”

Hollanda'ya dönen gurbetçi İlyas Tetik ise, Konya ve Trabzon'da tatilini geçirdiğini ve Türkiye'nin sınır kapılarında problem olmadığını ama Bulgaristan ve Sırbistan gümrük kapılarında kendilerini beklettiklerini, valizlerinin açıp dağıttıklarını, o şekilde bırakmalarının kendileri için problem çıkarttıklarını belirtti. İHA