30 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna 11 tutuklama

30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında, meslekten ihraç edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavranın da bulunduğu 78 şüpheliden 11i tutuklandı, 31i adli kontrol şartıyla, 36sı da sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç şebekesi tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 92 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Anadolu ismi verilen operasyon kapsamında dün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde, 91i ikamet, 17si iş yeri olmak üzere 108 adrese baskın yaptı. Operasyonda aralarında örgüt lideri Abdulsamet Kavran ile 5 koleksiyonerin de bulunduğu 78 kişi gözaltına alınırken, firari 14 kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

PARA TRAFİĞİ ŞEBEKEYİ DEŞİFRE ETTİ

‘Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu’ olma özelliği taşıyan ‘Anadolu’ operasyonunda soruşturmanın 8 ay önce yurt dışında bir Türk vatandaşının tarihi eser kaçakçılığından yakalanmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı. Bu kişinin Türkiyedeki ilişki ağını, para trafiğini incelemeye alan polis, şebekenin liderliğini daha önce iki kez tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınıp, meslekten ihraç olan edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğunu belirledi.

26 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şebeke üyelerinin banka hesaplarındaki 26 milyon liralık hareketi inceleyen polis, Türkiyeden kaçırılan 52 tarihi eserin kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupadaki 9 müzayede evinde satıldığını tespit etti. Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu tarihi eserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Interpol gibi uluslararası mecralarca da Anadoludan kaçırılan eserler olduğunun doğrulandığı belirtildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, kaçak kazıyla çıkartıldığı belirlenen 19 bin 83 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 8 ruhsatsız tabanca ile 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin ve 60 frank ele geçirildi. Öte yandan uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiği de bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 78 şüpheliden 36sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında şebeke lideri Abdulsamet Kavranın da bulunduğu şüphelilerden 11i tutuklandı, 31i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA