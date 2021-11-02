’30 ton limon elimizde kaldı’ diye isyan eden vatandaşa İmamoğlu destek çıktı

Bahçesindeki 30 ton limonun satılamadığını, ürünlerin ağaçta kaldığını sosyal medyadan anlatan Muğlalı vatandaşa İBB Başkanı İmamoğlu destek çıktı. Sosyal medyadan vatandaşa yanıt veren İmamoğlu, "Senin hakkını ve emeğini korumak bizim vazifemiz. Mutlaka iletişim kuralım, yol arkadaşlarım ile çözüm üretelim" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bahçedeki limonlarının elinde kaldığını ve alıcı bulamadığını söyleyen Muğlalı bir sosyal medya kullanıcısına destek sözü verdi.

“30 TON LİMON ELİMİZDE KALDI”

Bahçesindeki yaklaşık olarak 30 ton limonun satılamadığından yakınan Çağlar isimli kullanıcı, şu ifadeleri paylaştı:

“Şu an kilosunu 1 liradan bile alıcı bulamıyoruz. Eminim siz 3 tanesini 3 TL'ye zor alıyorsunuzdur. Ailem önümüzdeki sene üretim yapmayı düşünmüyor çünkü bu yıl sadece 50 TL'lik gübre bile 300 TL oldu.

“ONCA EMEĞE RAĞMEN TARLADA ZİYAN OLMASI AĞRIMA GİDİYOR”

Gerçekten onca emeğe karşın ürünün tarlada ziyan olması ağrıma gidiyor. Toprak işlesin diye hep ürettiler ancak son yıllarda maliyeti karşılayamayan üretime bir de satamama durumu eklendi. Tek dileğim dalını kıracak kadar bereket fışkıran ağaçların ziyan olmaması.

Muğla’da olanlara veya yolu Muğla’dan geçecek olanlara istedikleri kadar çok uygun fiyata kasalarca limon verebiliriz. İl dışı gönderimde kargo maliyetinin çok fazla olacağını düşünerekten sadece Muğla özelinde yazdım. Başka bir çözüm önerisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim. “

İMAMOĞLU: SENİN HAKKINI VE EMEĞİNİ KORUMAK BİZİM VAZİFEMİZ

İBB Başkanı İmamoğlu ise Muğlalı vatandaşın yakarışına sosyal medyadan yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Çağnur; senin hakkını ve emeğini korumak bizim vazifemiz. Mutlaka iletişim kuralım, yol arkadaşlarım ile çözüm üretelim. İBB, üreticileri ve İstanbul'daki ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam edecek.”