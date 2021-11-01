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300 kilometre hızla bariyere çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

Yayınlanma: 09:41 - 01 Kasım 2021 Güncellenme:
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün akşam saat 18.00 sıralarında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.'nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan saniyeler önce son kez görünen kadranda motosikletin hızı 297 kilometre olarak kaydedildi.

KASK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti.

Motosiklet sürücüsü Vedat A.'nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı. (İHA)

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