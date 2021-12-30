31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okullar tatil mi?

31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesi gününe bağlayan gece tüm dünyada 2022 karşılanacak. Yılın ilk resmi tatili de 1 Ocak günü olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor. 31 Aralık resmi tatil takvimi içerisinde yer almadığı için, okullar açık olacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

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2021 yılına veda ederken yılın son gününde işlerini tamamlamak isteyenler başta 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup, olmadığını araştırıyor. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? İşte ayrıntılar…

31 ARALIK TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı

YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya’nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ve Havva’yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon’daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.