31 Aralık tatil mi, bugün bankalar, PTT, kargolar açık mı?
2021 yılına veda ederken yılın son gününde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler bankalar, PTT, kargolar açık mı merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık tarihi resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Kargolar, PTT ve bankalar bugün açık olacak, normal çalışma sistemlerinde çalışacaklar.
Yeni yıla girmenin heyecanı yaşanırken, gündelik işlerini tamamlamak isteyenler 31 Aralık günü bankalar, kargolar, PTT çalışıyor mu merak ediyor.
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatiller içerisinde 31 Aralık yer almıyor.
BANKALAR, PTT, KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil takviminde yer almadığı için bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar.