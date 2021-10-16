31 bin okulun durumu meçhul

Bakan Özer, 1500 eğitim kurumunun depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığını söyledi. CHP’li Tutdere, “31 bin 307 adet okulla ilgili bir açıklama yok” diye konuştu.

Deniz AYHAN

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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, son 10 yılda 1500 adet eğitim kurumunun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını açıkladı. 2011 yılından bu yana da ülke genelinde 5 binden fazla eğitim kurumuna deprem dayanıklılık testi yapıldı. 2 bin eğitim kurumu ise depreme karşı güçlendirildi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden, depreme dayanıksız diğer okulları ivedilikle güçlendirin veya yenileyin” diye konuştu.

Bakan Mahmut Özer, Tutdere'nin soru önergesini cevapladı ve 2000 yılı öncesi (1998 deprem yönetmeliği öncesi) yapılmış ve kullanım ömrünü doldurmamış binaların denetiminin yapıldığını belirtti. Bakan Özer, binaların güçlendirildiğini, teknik ve ekonomik olarak güçlendirilmesi mümkün olmayanların ise yıkılarak yenisinin yapıldığını söyledi.

Bakan Mahmut Özer'in yanıtını değerlendiren CHP'li Vekil Abdurrahman Tutdere, “Deprem yönetmeliğinden önce inşa edilen ülkemiz genelindeki 31 bin 307 adet okul var. Bunların güçlendirme ihtiyacının bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yok. Çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden depreme dayanıksız okul binalarının da ivedilikle güçlendirilmesi veya yenilenmesi gerekiyor” sözlerini kullandı.