‘320 milyonluk demiryolu için şirkete 825 milyon ödeme yapılmış’

CHP Grup Başkanvekili, Engin Özkoç, Karasu Limanı ile ulusal demiryolu ağını bağlamayı öngören 73 kilometrelik demiryolu hattının tamamı için 320 milyon lira ödenecekken, şirkete ödenen paranın 825 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Halil ATAŞ

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CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tamamlanamayan Karasu Demiryolu Projesini gündeme getirdi.

“320 MİLYONA İHALE EDİLDİ”

Özkoç, Karasu limanı ile ulusal demiryolunu bağlamayı öngören 73 kilometrelik demiryolu inşasının 320 milyon liraya Seza İnşaat Şirketine ihale edildiğini ve 2011 yılında başlatılan inşaatın 5 Ekim 2013'te teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

“ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ”

Teslim tarihi üzerinden bile 8 yılın geçtiğini belirten Özkoç şöyle konuştu;

“Sayıştay 2019 Denetim Raporu'na göre, işin yüzde 23’ü gerçekleştirilmiş. 320 milyon lira işin tamamına ödenecekken, şirkete ödenen para 825 milyon lirayı buldu. Şimdi ortada iş yok, inşaat durmuş ve kimseden ses çıkmıyor. Bu demiryolunu ne zaman bitireceksiniz?

Size elbette ‘yol yapmayın’ demiyoruz, ‘demiryolu yapmayın’ demiyoruz ama milletin, parasını ödeyip de geçebileceği yollar yapın, sadece bir avuç zenginin geçebileceği yollar değil. Benim sadece Sakarya’dan İzmir’e gidip gelmem 860 lira tutuyor, neredeyse asgari ücretin yarısı. Siz millet için mi yol yapıyorsunuz yoksa emperyalistlerin yüklerini taşımak için mi yol yapıyorsunuz? Buna cevap vermeniz gerekiyor.”

“HIRSIZLIĞI DURDURUN”

Genel Kurul'da AKP milletvekillerine de seslenen Özkoç, “Hiç olmazsa müteahhitlerin bu şekilde para çalmasına, hırsızlık yapmasına engel olmayan bakanlıklarınıza bir şey söyleyin. Bununla ilgili Sayıştay raporları var. Yoksa yol yapılmış başımızın üzerine, köprü yapılmış başımızın üzerine ama ‘hırsızlığı durdurun'” dedi.

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