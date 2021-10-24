36 saatlik nöbet ölüm getirdi, hekimler isyan etti

Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası araba kullanırken kaza geçirip ölmesi üzerine meslektaşları 'Yorgun doktorlar ölüyor, 36 saat nöbet olmaz' diyerek isyan etti. Genç doktor için hastanelerde anma etkinlikleri düzenlenme kararı alındı.

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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirdi. Genç doktorun meslektaşları hastane önlerinde pazartesi günü anma düzenlenmesi kararı aldı. Asistan hekimlerin maruz kaldığı iş yükü protesto ediliyor.

TBMM’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA AÇIKLAMA

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise TBMM önünde doktor önlüğünü giyerek, sağlık çalışanlarıyla birlikte açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının iş yüküne dikkat çeken Arık, şunları söyledi:

* 36 saat uykusuz kalan genç arkadaşlarımıza ‘Sen ameliyat yapacaksın, reçete yazacaksın, acil hastaya müdahale edeceksin' deniyor.

* Ben de bir hekimim. Çok sayıda doktor arkadaşımın, ameliyathanede hastanın üzerine düştüğünü biliyorum. Narkoz veren bir anestezi asistanının uyuduğunu, cerrahın ‘Uyan, hasta gidiyor' dediğini biliyorum.

* Bu arkadaşlarımız bu şartta çalışıyor. ‘Hastanın karnında bıçak unutuldu, gazlı bez unutuldu' diye haberler yapılıyor. İşte unutulmasının nedeni bu. Siz 36 saat uyumayan birisini ameliyata sokarsanız, damara dikiş at derseniz hastanın karnında makas unutabilir

“ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ EVİNE GİDERKEN KAZA YAPIYOR”

* Bu arkadaşlarımız robot değil, insan. Hobileri var, sevdikleri var, çocukları-eşleri var. Düşünün ki sabahın 6'sında işinize gidiyorsunuz, ertesi gün akşam 18'de evinize gidiyorsunuz.

* Yemek bekleyen yavrusu, ilgi bekleyen eşi var. İlk düşündüğü şey de bir an önce uyumak. Çünkü 12 saat sonra tekrar mesaisi başlayacak.

* Çok sayıda arkadaşımızın evine giderken trafik kazası geçirip hastanede yattığını biliyoruz. 36 saat nöbet insana aykırıdır, bu doğru değildir. En azından 24 saat çalışmaya razılar.”

TTB: GÖZ GÖRE GÖRE GELEN ÖLÜM

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu'ndan yapılan açıklamada ise, “Yıllardır uğradığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik.

Ankara'da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti. Göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi'nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti” denildi. TTB, pazartesi günü mola saatinde hastane önlerinde Rümeysa Berin Şen için anma düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ankara Tabip Odası ise Rümeysa Berin Şen’in çalıştığı hastane olan Ankara Şehir Hastanesi önünde pazartesi günü basın açıklaması düzenleyecek.

KARAMOLLAOĞLU: BU GAYRI İNSANİ DURUM KABUL EDİLEMEZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da doktorların isyanına destek vererek şu açıklamada bulundu:

“Nöbet çıkışında uykusuz ve yorgun olduğu için geçirdiği kaza sonucunda vefat eden Dr. Rümeysa Berin Şen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. 36 saat nöbet olmaz.

Özellikle asistan hekimlerin maruz bırakıldığı bu gayrı insani durum kabul edilemez. Sağlıkçıların can güvenliği yoksa nitelikli bir sağlık sisteminden de söz edilemez. Yorgun doktorlar ölüyor.

Bu elim hadise vesileyle asistan hekimlerin de sağlığı için nöbet sürelerinin mutlaka makul seviyede tutulması gerekir. Nöbet sonrasında izin hakkına sahip olmayan çalışanlara da mutlaka izin hakkı tanınmalıdır.

Çalışma şartlarının hafifletilmesi için yapılması beklenen ek atamalar ivedilikle mecliste gündeme alınmalıdır.”

SOSYAL MEDYADA “YORGUN DOKTORLAR ÖLÜYOR” İSYANI

Sosyal medyada “Yorgun doktorlar ölüyor” ve “36 saat nöbet olmaz” etiketleri gündem oldu. Pek çok sağlık çalışanı bu etikette mesajlar paylaşarak iş yüklerine dikkat çekti.

Bu etikette mesaj paylaşan bazı isimler şöyle:

Prof. Dr. Güner Sönmez: “Ne doktorların, ne de başka meslek grubunun uykusuz ve aralıksız mesai yapması doğru değil. Burada en büyük görev sağlık bakanlığına düşüyor. 5 dakikada hasta bak, 36 saat uyuma, herkese güler yüz göster, sakın hata yapma! Süper kahraman değil, insan bunlar.”

Doç. Dr. Muhammed Keskin: “Bu nöbetler tıp eğitiminin bir parçası değildir. 10-15 tane 36 saatlik nöbet klişesi bozulmalıdır. Tıp eğitimi veren hocalarıma sesleniyorum: “Biz tuttuk onlar da tutsun” mantığı çok bencilce bir yaklaşımdır. Her şey sizin elinizde!”

AĞIR ŞARTLARDA ÇALIŞAN DOKTORLARIMIZIN SESİNİ DUYUYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Daha nice hayata dokunacaktı, nöbet dönüşü geçirdiği kazada yitirdik Rümeysa'yı. Kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Gecesini gündüzüne katarak ağır şartlarda çalışan doktorlarımızın sesini duyuyoruz. Rümeysa kızımız ilk değil ancak son olması bizim elimizde” mesajını paylaştı.

DAVUTOĞLU: 36 SAATLİK NÖBET İNSANİ DEĞİLDİR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sağlık çalışanlarının sorununa dikkat çekerek şunları söyledi:

“36 saatlik nöbet, insani değildir. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartları düzeltilmelidir. Canlarımızı emanet ettiklerimizin canlarını korumak, hepimiz için ahlaki bir sorumluluktur!”

“GENCECİK, HAYALLERİ OLAN BİR KIZDI”

Dr. Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyüne getirildi. Amca Yaşar Şen, yeğenin Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçen yıl mezun olduğu ve 1 yıl Kayseride görev yaptığını anlattı.

Ardından kadın doğum alanında uzmanlığı kazanarak Ankara Şehir Hastanesi’nde göreve başladığını ifade eden Recep Şen, “1 yıldır Kayseri Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştı. 2,5 aydır Ankara’da görev yapıyordu. Söylendiğine göre 36 saat nöbetten sonra, çıkışta kaza başımıza geliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Gencecik, hayalleri olan bir kızdı. Uzman olursa memleketine gelip hizmet etmek istiyordu” dedi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Köy meydanında kılınan cenaze namazına, yakınları, meslektaşları ve Kayseri’deki cezaevinde tutuklu bulunan babası Murat Şen, savcılık tarafından verilen izinle kızının cenazesine katıldı. Cenazede anne Yasemin Şen, kardeşleri Serra Şen ve Arda Şen, güçlükle ayakta durdu. Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.