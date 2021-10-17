37 dakikada 247 adet çöp şiş yedi, büyük ödülü aldı

Denizli’de bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yarışmaya Ankara’dan katılan Şahika Özen, 37 dakikalık canlı yayında 247 adet çöp şiş yedi. 2019 yılında 230 olan rekoru kırmayı başaran Özen, 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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Denizli'de bulunan restoranda 5 yıl önce çöp şiş yarışma başlatan işletme ortakları iki kardeş belirlenen şartlar doğrultusunda dereceye girenleri ödüllendirdi.

Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla birçok farklı illerden yarışmacıları ağırlayan restoran sahipleri, pandemi nedeniyle bir süre yarışmaya ara verdi.

İzlediği canlı yayınlarla belirlenen çöp şişin üzerine çıkabileceğini düşünen Şahika Özen, Ankara'dan Denizli'ye gelerek yarışmaya başvurdu. Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlanan Özen, restoranda özel olarak hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıktı.

37 DAKİKADA 247 ÇÖP ŞİŞ YEDİ

Önüne koyulan çöp şişleri yemeye başlayan Özen, 37 dakika içerisinde 247 adet çöp şiş tüketerek yeni rekora imza attı.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakan ve birçok kişinin hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

“YİYEBİLECEĞİMİ HİSSETTİĞİM AN YARIŞMAYA KATILDIM”

Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ve ardından rekoru kırdığını belirten Şahika Özen, “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Başarıp, başaramayacağımı test ettim. Eğlenmen amacıyla yarışmaya katılmaya geldik ve kazandım, çok mutluyum. Evdeki yarışmalarda deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. İlk defa böyle bir deneme yaptım. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Buraya da geldim, başardım, mutluyum. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak, yarışmayı da bitirdim” dedi.

“İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK REKOR KIRILDI”

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı, “Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. 5 yıl boyunca hanımefendi gibi birçok yarışmacı geldi. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı” ifadelerini kullandı. İHA