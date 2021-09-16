‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kur’an kursu’ iddiasına Diyanet’ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştireceği haberlerinin tepki çekmesinin ardından açıklama yaptı. Diyanet, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesinin değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu okul öncesi eğitimi almış kabul edilmelerinin amaçlandığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarının “zorunlu eğitimden sayılmasına” yönelik plan yaptığı, Diyanet'in rapor hazırlayarak bu amacını hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı yapacağı yönündeki haberler sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda tepki aldı.

“YANLIŞ YORUMLANDI”

Gelen yoğun tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, konunun “yanlış yorumlandığını” öne sürdü. Açıklamada şöyle denildi:

* Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler'in 3. maddesindeki ‘4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir.' ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.

“MÜZAKERE EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR”

* Söz konusu madde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.

* Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.

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