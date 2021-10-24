4 kişilik aile gözyaşlarıyla toprağa verildi

Burdur'un Yeşilova ilçesi Harmanlı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Günaydın Cirit Baş (47), eşi Bayram Baş (49), çocukları Mehmet Emre Baş (6) ile Yağmur Baş'ın (7) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Şenol Özalp (54) ise memleketi Aydın'da defnedildi.

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova- Burdur Karayolu Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova’dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, Yusuf Akın (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Duramayan kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp’in kullandığı 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA- KIZ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş ve oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayram Baş, kızı Yağmur Baş ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durumu ağır olan Yağmur Baş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, Bayram Baş ise Burdur Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Baş ailesi fertlerinin cenazeleri, Burdur, Yeşilova ve Antalya’daki hastanelerin morglarından alınarak, Harmanlı Köyü’ndeki baba evine getirildi.

Bayram Baş, Günaydın Cirit Baş, Mehmet Emre Baş ve Yağmur Baş için Yeşilova ilçesi Harmanlı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Harmanlı Köyü Merkez Camii önüne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Yeşilova Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, AKP Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Baş ailesinin dört ferdi, İl Müftüsü Enver Türkmen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYDIN’DA DEFNEDİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Şenol Özalp’in cenazesi ise bugün memleketi Aydın’ın Karacasu ilçesi Bingeç köyünde öğle namazından sonra toprağa verildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Ahmet Aydoğan ile hastanedeki tedavisi tamamlanan traktör sürücüsü Yusuf Akın ise gözaltına alındı. DHA

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