4 kişiyi ısıran sokak köpeği barınağa götürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sokak köpeğinin 3 kişiyi ısırdığı ihbarı üzerine olay yerine giden belediye görevlisi Oktay Sözer, yakalamaya çalıştığı sırada aynı köpek tarafından kolundan ısırılarak yaralandı. Sözer'in ısırılma anı, kameralara yansıdı.

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Karasu Plaj Caddesi’nde başıboş ve küpesiz oldukları belirtilen sokak köpeklerinin 3 kişiyi ısırdığı ihbarını alan Karasu Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek, hayvanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada Alman kurdu cinsi köpek, belediye işçisi Oktay Sözer’i sağ kolundan ısırdı. Sözer’in kolunu dakikalarca bırakmayan köpek ve çevredeki diğer köpekler, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü. Karasu Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan Oktay Sözer, akşam saatlerinde taburcu oldu ve görevine döndü.

KÖPEĞİN SALDIRISI KAMERADA

Sokak köpeğinin belediye işçisi Oktay Sözer’i ısırdığı anlar ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, köpeği yakalamaya çalışan Oktay Sözer’in kolunu kaptırması ve kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

‘ÇOCUKLARIN OKULA RAHAT GİDEBİLMESİ İÇİN BIRAKMAMAM GEREKİYORDU’

Sokak köpeği tarafından ısırıldığı anı anlatan belediye işçisi Oktay Sözer, “Karasu Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine yola çıktık. Kısa bir sürede 3 kişiyi ısıran bir köpek vardı. O köpeği alırken, 4’üncü kişi olarak beni de ısırdı. Kolumdan kaptı. Buna rağmen bırakmadım. Aldık köpeği, şu anda barınakta. Bütün kontrolleri yapıldı. Genel sağlığı iyi. Köpeği alırken tam kolumdan ısırdı. Vatandaşlar bırakmamı söylese de onların sağlığı, güvenliği için çocukların okula rahat gidebilmesi için benim bırakmamam gerekiyordu. Köpek bırakmadı, ben bırakmadım. En sonunda alıp araca koyduk” dedi.

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