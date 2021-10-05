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4 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM’de

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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4 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM’de

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı. Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından ‘Gelen Kağıtlar’ listesinde yayımlandı.

Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. DHA

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