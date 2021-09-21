41 yıllık Milas Hükümet Konağı’nın yıkımına karar verildi

Milas’ta birçok kamu birimini bünyesinde barındıran Hükümet Konağı’nın yıkımına karar verildi. Binada hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlar 30 gün içerisinde binayı boşaltacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde 1980 yılında Atapark'ın hemen yanı başında inşa edilen, zaman zaman tadilat işlemi gören Milas Hükümet Konağı Binası'nın yıkılması için karar çıktı.

Milas Kaymakamlığı ve Kaymakamlığa bağlı Milas Mal Müdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü, Milas Kadastro Müdürlüğü, Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Milas Turizm Danışma Bürosu hizmet verdiği Milas Hükümet Konağı'na geçmiş yıllarda asansör yapılması için başlatılan girişimlerin ardından, binanın öncelikle güçlendirilmesi gerektiği üzerine, tadilat kararı alınmış, 2016 yılı içerisinde de bu tadilat yapılmıştı. Yapılan tadilat çalışmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bina için bu kez yıkım kararı verildi.

KURUMLARA YIKIM KARARI BİLDİRİLDİ

Milas Kaymakamlığı, yıkım kararını binada hizmet veren kurum yöneticilerine, “İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ile ilçemizde Hükümet Konağı olarak hizmet veren bina 30 gün içerisinde boşaltılarak yıkımı gerçekleştirilecek. Bu hususta kurumunuzca verilmekte olan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde Hükümet Konağı'nın 30 gün içerisinde boşaltılması rica olunur” ifadeleriyle gönderdiği resmi yazı ile bildirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE ARAYIŞ İÇERİSİNDE

Daha önce yine yıkım kararı alınmış olan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili de sürecin devam ettiği belirtildi, emniyet müdürlüğü için yeni bina yapılacağı açıklandı.

2007 YILINDA DA EK BİNA YAPILMIŞTI

Milas Hükümet Konağı'nın yetersiz gelmesi, bazı kamu kurumlarının dışarıdan kiralanan binalarda faaliyet göstermesi üzerine, yeni bina arayışına girilmiş, mevcut Hükümet Konağı'na ek olarak bina yapılması için 2007 yılı başında dönemin Milas Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Milas Malmüdürü Mehmet Çoban, Tapu Sicil Müdürü Demircan Koç, Kadastro Müdürü Şerif Arslan ve Milas Mimarlar Odası Başkanı Tevfik Demir'den oluşan bir komisyon oluşturulmuştu.

Oluşturulan bu komisyon tarafından devletten hiçbir yardım alınmadan tamamen yerel imkanlarla mevcut bina kadar ek bir bina yapılmış ve mevcut Hükümet Konağı da tamirat yapılarak çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturulmuştu.