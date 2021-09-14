43 ilde 102 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 102'isi mahrem imam 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sozcu.com.tr

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Milli İstihbarat Teşkilatı, EGM Terörle Mücadele ve Siber Daire başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem hizmetler yapılanması içerisinde 61’i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 mahrem imam tespit edildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 15 ŞÜPHELİ

Örgütün Emniyet mahrem yapılanması içinde ise 15 şüpheli belirlendi. Sekizi 1’inci sınıf, biri 2’nci sınıf emniyet müdürü 15 şüphelinin, HTS analiz çalışmaları sonucu üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının daha önce kamu görevinden çıkarıldığı ve rütbelerinin söküldüğü belirtildi.

HÜCRE EVLERİNDE SAKLANIYORLAR

Yine haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarına dair tespitlerde bulunulan 26 şüpheli saptandı. Bunlardan 16’sının ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ve kamu görevinden çıkarıldıkları belirlendi.

102’si mahrem imama toplam 143 şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize, Mali şube müdürlükleri ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı.

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