46 kişinin hayatını kaybettiği faciada on numara yağ şüphesi

Bulgaristan'da alev alarak infilak eden otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili konuşan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "İnsanın aklına ilk olarak on numara yağ ve beraberinde tiner gibi karışımların kullanılması geliyor. Yangın hızına bakıldığı zaman böyle bir şüphe uyandırıyor" dedi.

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İstanbul’dan hareket eden tur otobüsü Kuzey Makedonya’ya giderken Bulgaristan’da yandı. Alev alev yanan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, facianın nedenlerini değerlendirdi.

“İNSANIN AKLINA ON NUMARA YAĞ KULLANILDIĞINI AKLA GETİRİYOR”

Mustafa Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olması, insanın aklına ilk olarak on numara yağ ve beraberinde tiner gibi karışımların kullanıldığını getiriyor. Yangın hızına bakıldığı zaman böyle bir şüphe uyandırıyor. Ancak otobüsün kaza yapmasından sonra yangın çıkıyor. Sürtünmeden kaynaklanan bir yangın da olabilir.

* Otobüsün içinde yanıcı, patlayıcı bir şey olması lazım böyle bir yangın için. Avrupa’da petrol fiyatlarının çok yüksek olması da özellikle Makedonya gibi kontrolsüz denetimsiz ülkelerde bu tür yakıtların kullanılmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Otobüsün eski olmasının da bir etkisi var. Bakımsızlığın etkisi var, öyle görünüyor.

* Tabii şu an şu anda konuştuklarımızın hepsi tahmine dayalı yorumlardır. Ama yangın hızına bakıldığı zaman bir yanıcı madde olduğu çağrışımını yapıyor.

* Önce bu firmanın ne olduğunu bilmek lazım. Bu bir Türk firması değil. Bir Makedon firması, turizm firması grup taşımacılığı yapıyor. Türkiye’ye belli aralıklarla tur düzenleyen bir firma.

“OTOBÜSÜN İÇİNDEKİ MADDELERİN HEPSİ YANICI MADDELERDİR”

* Türkiye’de hala az da olsa 10 numara yağ ile yakıt elde eden insanlar var. On numara aslında yanıcı bir madde değildir ağır yanan bir maddedir. On numaranın içine yansın diye katılan tiner gibi karışımlar var. Onlar da yangına neden oluyor. Yangını hızlandırıyor.

* Araçlardaki elektrik tesisatından kaynaklanan yangınlarda olsun, motordan kaynaklanan hararetten kaynaklanan yangınlardan olsun. Bunlar yanmaya başladığında çok kolay tutuştuğu için arabayı hızla yakıyor. Tabii şuna da bakmak lazım, bu otobüs kaza sonrası yandı. Önce kaza yapıyor sonra yanıyor.

* Bu da insanın aklına farklı çağrışımlar getiriyor bakımsızlık, dikkatsizlikle, yorgunluk da etken olabilir. Otobüsün içindeki maddelerin hepsi yanıcı maddelerdir. Boyasından tutun da otobüsün içindeki kumaşı, yer döşemesi, tavan döşemesi, içindeki ahşap kaplamalar bunların hepsi yanıcı maddeleridir. Ama bu yangının hızı bizi şaşırttı, çok az rastladık böyle olaylara. DHA

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