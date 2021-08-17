4’üncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'de geçen hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 10 Ağustos saat 03.00 sıralarında Menemen’de bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre Hülya Ayılmaz hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden Ayılmaz balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı evde ve bölgede inceleme yaparken 30 yaşındaki Hülya Ayılmaz’ın iki yıldır nişanlı olduğu öğrenildi. Olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtilirken polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı. Yedi gündür hastanede tedavi altında olan talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti. (İHA)