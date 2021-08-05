5 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Ağustos verilerine göre, 245 bin 152 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Son 24 saatte, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 108 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 6 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 66.077, ikinci doz ortalaması yüzde 45.32, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 74 milyon 901 bin 234 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Ağustos verilerine göre, 262 bin 48 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 822 vaka tespit edilirken, 122 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 bin 96 kişi sağlığına kavuşmuştu.