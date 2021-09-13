5 kişinin can verdiği felaket öncesi duygulandıran paylaşım

Ankara Etimesgut'ta otomobil ile servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza öncesi Eren A.’nın, Baran B. ve Buğra Ö. ile beraber çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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Korkunç kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde meydana geldi.

Emirler istikametine ilerleyen Emirhan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere, daha sonra karşı yönden gelen servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.'yı çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buğra Ö. ve Eren A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZADAN ÖNCE SON FOTOĞRAF

Kaza öncesinde Eren A.'nın, Baran B., ve Buğra Ö., ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından “Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var” diyerek paylaştığı görüldü.