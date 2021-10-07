5 müebbet alan Ümit Saral: “Adil yargılanma hakkım engellendi”

Kamuoyunda 'Sarallar' ve 'Şirinler' olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle üçü ağırlaştırılmış, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 'Sarallar' çetesinin lideri Ümit Saral, “Toplanan delillerden kamera kayıtları, bilirkişi raporları, dinlenen tanık beyanları suçla hiçbir ilgimin olmadığını göstermesine rağmen, mahkûmiyet kararı verilmiştir” dedi.

Hayati ARIGAN

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Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 ayrı kovuşturma ve 75 klasörden oluşan ceza yargılamasında 22 Eylül 2021 tarihinde Ümit Saral, 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis cezası alırken, çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

ADİL YARGILANMA HAKKIM ENGELLENDİ

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ümit Saral, soruşturma aşamasından kararın verildiği tarihe kadar adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. Yargılama süresince, lehine olan hiçbir delilin toplanmadığını, toplanılması istenen delil taleplerinin ise reddedildiğini ileri süren Ümit Saral, “Savunma hakkım kısıtlanmış, etkin bir soruşturma icra edilmemiş ve bu şekilde adil yargılanma hakkım ihlal edilmiştir. Toplanan delillerden kamera kayıtları, bilirkişi raporları, dinlenen tanık beyanları suçla hiçbir ilgimin olmadığını göstermesine rağmen, mahkûmiyet kararı verilmiştir” dedi.

SUÇ ÖRGÜTLEİYLE BAĞLANTIM YOK

Hiçbir organize suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri süren Saral, “Üst mahkemelerce adil yargılanma hakkının gerekleri yerine getirildiğinde, yürüttüğüm hukuk mücadelesi sonucunda tüm suçlamalardan beraat edeceğime olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.