5 yıldır güneşe hasret! Tek isteği var

Yaşadığı iş kazası sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluşan ve 5 yıldır güneş altında kalamayan, sadece kapalı havalarda dışarı çıkabilen 23 yaşındaki genç tedavi olmak istiyor.

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Sivas’ta yaşayan 23 yaşındaki Talip Çirci, 2016 yılında İstanbul'da bir iş kazası geçirdi. Torna makinasına elini kaptıran Çirci, makine gücü ile havada savruldu.

5 AY KOMADA KALDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç 5 ay komada kaldı ve 1 yılı aşkın süre tedavi gördü. Beynine ve bel bölgesine şant takılan Çirci, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi. Zamanla rahatsızlığı artan genç 5 yıldır güneşli havada dışarı çıkamıyor.

DIŞARI ÇIKTIĞINDA BURNUNDAN SIVI GELDİ

Abdullah Çirci'nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor. Tedavi olmak isteyen Çirçi iyileştikten sonra güneş altında bol bol gezmek istiyor. 5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci, şunları söyledi;

“GÜNDÜZLERİ HİÇ DIŞARI ÇIKMIYORUM''

*İstanbul'da çalışırken torna kazası geçirdim. Torna kazası geçirdikten sonra 9 ay İstanbul Silivri'de özel bir hastanede tedavi gördüm. Kaza sonucu iki kolumu kullanamıyorum. Başım ve belimde şant var.

*Şu anda ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda burnumdan sıvı geliyor. Tedavi olmak istiyorum. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Akşam 7-8 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum.

*Günüm böyle geçiyor. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor.

*Ben de utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Kazayı 2016 da geçirdim. 2016'dan bu zamana böyleyim. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum. İHA

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