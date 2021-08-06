6 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 101 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 verilerini açıkladı. Güncel tabloya göre, 243 bin 280 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİN SINIRINDA

Bugün, 23 bin 957 yeni vaka tespit edilirken, 101 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 941 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: İKİ YOL VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Bakan Koca, “Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,02, 2’nci doz ortalaması yüzde 45,91 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1’inci dozda 41 milyon 601 bin 929, 2’nci dozda 28 milyon 498 bin 869 ve 3’üncü dozda 5 milyon 453 bin 334 olmak üzere toplam 75 milyon 554 bin 132 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır oldu.

“SALGINLA MÜCADELE İÇİN HENÜZ YETERLİ DEĞİL”

Bakan Koca, bugün yaptığı başka bir paylaşımda ise “Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması” demişti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 5 Ağustos verilerine göre, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün, 245 bin 152 test yapılmış ve 6 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.