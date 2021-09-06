6 Eylül 2021 corona verileri açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Eylül 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 271 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Eylül verilerine göre, 301 bin 164 test yapıldı.

Son 24 saatte, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 327 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 271 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 80.47, ikinci doz ortalaması yüzde 62.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 97 milyon 981 bin 595 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 5 Eylül verilerine göre, dün 279 bin 63 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 391 vaka tespit edilirken, 269 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 289 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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