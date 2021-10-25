6 IŞİD şüphelisi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütü IŞİD ile bağlantısı tespit edilen 6 şüpheli için gözaltına kararı verildi.

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IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaları neticesinde, örgütün Türkiye’deki eylemlerini planlayan dış ilişkiler ofisine bağlı faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SAHTE EHLİYET VE PASAPORTLAR

Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ettiği öğrenildi.