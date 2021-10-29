6 kişi ve 7 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Cumhurbaşkanı Kararı'yla, 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Karara göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince donduruldu.

Kararda, malvarlığı dondurma gerekçesi şöyle açıklandı:

“BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişi ve kuruluşların terör örgütlerine destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması… ”

Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.

Listedeki isimlerin İŞİD’le bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

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