6 partiden Meclis’te ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ toplantısı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasının 3'üncü toplantısı TBMM'de gerçekleştirildi.

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TBMM Halkla İlişkiler binasında gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda altı partinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışmalarına ilişkin çalışmalarını anlattığı öğrenildi. DHA