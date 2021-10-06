68 öğrenci zehirlendi! Rektörlükten açıklama

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinden 68 öğrenci, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yaşanan olayla ilgili rektörlükten açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

KTÜ Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, iddiaya göre, kampüste dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle bazı öğrenciler, kendi imkanlarıyla gidip, bazıları da sağlık görevlilerince götürülerek, KTÜ TIP Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 68 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Tıp Fakültesi’nde 68 öğrencinin, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle tedaviye alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yemek hizmetlerinin, yemekhane mutfağında, gıda mühendisi ve 2 aşçı denetiminde gerçekleştirildiği, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden alınan numunelerin de incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

*Günlük pişirilen yemeklerin her çeşidinden, steril kaplara yeterli miktarda alınıp uygun koşullarda 72 saat bekletilmektedir.

*6 Ekim Çarşamba günü Ortahisar Tarım İlçe Müdürlüğünden gelerek yemek numuneleri teslim alınmış ve analize gönderilmiştir.

Yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde, vuku bulan duruma ilişkin şikayetlerin yemekten mi yoksa taşıma zincirinden mi kaynaklandığı daha net olarak anlaşılacaktır. DHA