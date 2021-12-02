698 gündür haber alınmayan Gülistan’ın ablası Aygül Doku’nun duruşması ertelendi

698 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku hakkında açılan tazminat davasının karar duruşması 20 Ocak’a ertelendi. SÖZCÜ’ye konuşan abla Doku, “O mahkeme salonunda hakimin karşısında olup hesap vermesi gereken Zaynal Abarakov ve Gülistan’a bu karanlığı yaşatanlar olması gerekirken maalesef yargılanan biz oluyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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7 Mart 2020 tarihinde, Gülistan Doku'nun kaybolmasında baş şüpheli Zaynal Abarakov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücel, Tunceli'deki evini taşımak istedi. Soruşturmanın tamamlanmadan ve evlerinde kriminal inceleme yapılmadan Yücer'in evini taşınmasını engelleyen Doku'nun ablası Aygül Doku hakkında 22 Kasım 2020'de Engin Yücel'in şikayeti üzerine ‘mala zarar vermek’ gerekçesiyle tazminat davası açıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku hakkında açılan tazminat davasının 5. duruşması Tunceli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tazminat davasının karar duruşması 20 Ocak'a ertelendi.

“BU ADALETSİZLİK VE HUKUKSUZ CANIMIZI DAHA DA FAZLA YARALIYOR”

698 gündür kardeşi Gülistan'ı aradıklarını ancak herhangi bir iz dahi bulamadıklarını belirten Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, “Gülistan'ın kaybolduğu haberini aldığımızda kentteydik arama çalışmalarına katılıyorduk. 7 Mart'ta Engin Yücel evini taşıttı. Bizde bu kişinin evi taşınmasın bu evde ve arabasında kriminal inceleme yapılmadı belki kızımızla ilgili bir delil vardır dediğimiz için beş duruşmadır yargılanıyorum. O mahkeme salonunda hakimin karşısında olup hesap vermesi gereken Zaynal Abarakov ve Gülistan'a bu karanlığı yaşatanlar olması gerekirken maalesef yargılanan biz oluyoruz. Gülistan olmayışının acısı bir taraftayken bu adaletsizlik ve hukuksuz bizim canımızı daha da fazla yaralıyor. Düşünün 700 gündür kardeşinizi bulamıyorsunuz sizin tek suçunuz kızınızı aramak olmamalı. Siz kızınız nerede dediğiniz için eğer bugün yargılanıyorsanız ve eğer savcının ve kolluk kuvvetlerinin bir evde inceleme yapması için siz o evin taşınmasına engel olduğunuz için yargılanıyorsanız burada adalet bakanına şunu sormak gerekiyor; adalet sizde böyle mi işliyor? Biz aile olarak çok öfkeliyiz çünkü şüpheliler o mahkeme salonunda olması gerekirken o mahkemelerde mağdur aile olarak biz yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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