7 çocuk annesi Hediye’yi cani eşi, ellerini bağlayıp leğende boğdu

Şanlıurfa’da cani koca tartıştığı 7 çocuk annesi eşinin ellerini bağlayıp su dolu plastik leğende boğarak öldürdü.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Ahmet T., (46) 7 çocuk annesi eşi Hediye T. (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İddiaya göre Ahmet T., ellerini bağladığı eşinin kafasını odada bulunan su dolu plastik leğene bastırarak boğdu. Daha sonra polisi arayan Ahmet T., eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, yerde elleri bağlı halde yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hediye T.’nin cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nasıl yaşandığını bilmediklerini söyleyen yakınları, ailede kimsenin çalışmadığını ve çocukların ortada kaldığını belirtti. (İHA)

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