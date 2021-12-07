7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika satışa çıkartıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası 120 milyon liraya satışa çıkartıldı. İlanda, "Faaliyetine son vermiş olan fabrikayı satışa sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Halil ATAŞ

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatına mal olan havai fişek fabrikası 120 milyon liraya satışa çıkartıldı.

DAVA SÜRERKEN FABRİKA SATIŞA ÇIKARILDI

Geçen yıl temmuz ayında Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin ikisi tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava sürerken, fabrikanın satışa çıkarılması dikkat çekti.

FAALİYETİNE SON VERİLDİĞİ YAZDI

İstanbul merkezli bir gayrimenkul firması, Türkiye’nin en popüler satış sitelerinden birinde, patlamadan kalan harabe yapıların bulunduğu 220 dönüm arsayı 120 milyon lira bedelle satışa koydu. Açıklama kısmına da “Faaliyetine son vermiş olan fabrikayı satışa sunuyoruz” yazıldı.