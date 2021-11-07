7 Kasım corona verileri açıklandı! Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Kasım 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Kasım verilerine göre, 347 bin 783 test yapıldı.

Son 24 saatte, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 852 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 200 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Kasım verilerine göre, dün 358 bin 326 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 474 vaka tespit edilirken, 203 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 584 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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