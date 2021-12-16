‘7 tepe 7 tünel’ projesi İBB Meclisi gündemine geldi

İYİ Partili Meclis Üyesi “trafik doktoru” Suat Sarı, İstanbul’da 2006 yılında AKP tarafından planlanan "7 tepe 7 tünel" projesini gündeme taşıdı. Sarı, tünellerin trafik sorununa çözüm olmadığını vurgulayarak son dönemde tartışma konusu olan Levazım Tüneli’nin neden durdurulduğunu sordu.

Sozcu.com.tr

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İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “7 tepe 7 tünel projeleri” hakkında mecliste İBB Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Sarı, “Günlük hareketliliğin 32 milyona dayandığı İstanbul'da, trafik yoğunluğu arttıkça kenti yönetenler, trafiğe farklı çözüm projeleri üretmişlerdir. Bu ‘çözümlerden' biri de 2006 yılında AK Parti İBB yönetimince projelendirilen ‘7 Tepe 7 Tünel' projeleridir. Proje kapsamında kentin 14 noktasında 33 tünel açılmasını kapsıyordu” dedi.

Avrupa'da son 20 yılda trafik tıkanıklığına çözüm için kenti otomobillere değil, otomobilleri kente uyduran perspektifte projeler üretildiğini vurgulayan Sarı “Yönetimler hep kentleri otomobillere uydurmaya çalışıyor. Ne kadar yol, tünel, kavşak ve köprü yaparsak yapalım artan araç trafiğini hızlandırmak mümkün olmayacaktır. Çünkü, araç trafiğinin daha kesintisiz akabilmesini sağlamak için yapılan tüneller, köprüler, kavşaklar başlangıçta trafiğin hızını biraz artırsa da kısa bir süre sonra durum eskisinden daha kötü hale geliyor” diye konuştu.

Sarı, 7 Tepe 7 Tünel projesi kapsamında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Piyalepaşa – Kâğıthane Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Taşkızak-Hasköy Tüneli ve Eyüp-Silahtarağa Tüneli'nin tamamlanarak hizmete alındığını kaydetti.

“LEVAZIM TÜNELİ NEDEN DURDURULDU?”

4 bin 450 metrelik Fulya Levazım Sitesi Tüneli ve Dolmabahçe-Fulya Tüneli'nin ise inşaatı başlayan ve durdurulan projeler arasında olduğunu hatırlatan Sarı, şu soruları yöneltti:

“7 tepe 7 tünel projelerinin İstanbul trafiğini çözeceği yönünde hangi üniversitelerden, hangi uzmanlardan görüş alınmıştır? Projelere mutabakat vererek imza atan bürokratların bu konuda uzmanlıkları ve tecrübeleri nedir? 2000'li yıllarda trafik tıkanıklığına çözüm için Avrupa ve ABD kentlerinde, kent içinde yapılan benzeri tünel projeleri var mıdır? Bu projelerin gereklilikleri veya gereksizlikleri hakkında mevcut İBB yönetiminin üniversitelere veya uzmanlara yaptırdığı bir analiz var mıdır? Levazım tüneli projesi neden durdurulmuştur? Diğer tünel projelerine neden başlanmamıştır? Bu projeler hayata geçirilmeyecekse sebepleri nedir?”

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