7 yaşındaki kız çocuğunun okulda tacize uğradığı iddiası velileri sokağa döktü

İzmir'in Buca ilçesinde, bir ilkokula dışarıdan gelen 18 yaşından küçük olan bir çocuğun, 7 yaşındaki bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Bu iddia üzerine okulun önünde toplanan veliler, okulda güvenlik görevlisi olmadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

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Olay, dün, Buca’daki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, kardeşini görme bahanesiyle okula giren ve yaşı 18’den küçük olan bir çocuk, okulun tuvaletine giderek 2’nci sınıfta okuyan 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz ettiği iddia edilen çocuğun, olay yerinden koşarak uzaklaştığı ileri sürülürken, olayın duyulmasının ardından okul önünde toplanan veliler ile okul yönetimi arasında tartışma yaşandı.

“AĞZINI KOLİ BANDIYLA KAPATARAK TACİZ ETMİŞ”

Velilerden Sevda Bayındır, çocuğunun, okulun 1-B sınıfında okuduğunu belirterek, “Benim çocuğum başka sınıfta okuyor, ben de sınıf annesiyim. 2’nci sınıftaki bir kız öğrencimiz, ders sırasında tuvalete gitmek istiyor. Dışarıdan gelen birisi, kızın ağzını koli bandıyla kapatarak taciz ediyor. Tuvalete giden öğrenci geri gelmekte gecikince, öğretmen kontrol etmesi için başka birini gönderiyor. Kontrol etmek için tuvalete giden çocuk çığlık atınca olay ortaya çıkıyor. Bize olay hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmiyor” dedi.

Bir diğer veli Özlem Atagün ise “Dün, okula geldim, içeri girip 2 kız çocuğumu alıp, çıktım. Bir kişi de gelip bana ‘sen kimsin’ diye sormadı. Çocuklarımı başkası da alıp, götürebilirdi” diye konuştu.

Okuldaki diğer veliler ise daha önce de taciz olaylarının yaşandığını ileri sürerek, okul yönetimini önlem almaya davet etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarında bir çocuğun içeri girdiği, 2 dakika sonra ise çıkış yaptığı, taciz iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. DHA

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