’71 yaşında iş arıyorum’ diyen kadının emekli maaşı isyanı: Bizimle dalga mı geçiyorlar?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na emekli maaşına yapılan zamlardan yakınan yaşlı kadın, "Yüzde 15 işçiye zam veriliyor ama emekli maaşına niye yüzde 4, yüzde 5? Bizimle dalga mı geçiyorlar? 71 yaşındayım iş arıyorum, geçinemiyorum" dedi.

Orhan BOZKURT

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Geçtiğimiz gün Sivas'a gelerek partisinin il başkanlığı açılışını yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün de ildeki ziyaretlerini sürdürdü. Sivas’ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Davutoğlu, daha sonra sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

“BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORLAR?”

Vefat eden eşinin 2 bin liralık emekli maaşıyla geçindiğini belirten 71 yaşındaki kadın, “Yüzde 15 işçiye zam veriliyor ama emekli maaşına niye yüzde 4, yüzde 5? Bizimle dalga mı geçiyorlar? Başkanım geçinemiyoruz. Benim torunum psikolog. Üniversite bitirdi. Evde oturuyor. İş bulamıyor. Bu durum ne olacak? Buna bir çözüm bulmak için sizi bekliyorum” diye konuştu.

71 yaşında iş aradığını ancak bulamadığını, geçinemediğini belirten kadına Davutoğlu, “Elimizden geleni yapacağız” sözü verdi.