8 Eylül 2021 corona verileri açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Eylül 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Eylül verilerine göre, 308 bin 437 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 103 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 262 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 81.60, ikinci doz ortalaması yüzde 63.31, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 99 milyon 582 bin 607 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 7 Eylül verilerine göre, dün 304 bin 864 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 68 vaka tespit edilirken, 274 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 bin 402 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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